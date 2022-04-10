Kadıköy'de dev randevu
Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy’de sahaya çıkacak. 7 maçtır yenilmeyen ve lig ikinciliği için mücadele eden sarı-lacivertliler evinde kazanıp avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar ise derbi galibiyetiyle, kötü giden sezonu unutturmak amacında.
Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbide Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki takım için de hedef derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını biraz olsun mutlu edebilmek.
Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini taraftarı önünde yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar ise Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü giden sezonu bir nebze olsun unutturmak ve üzdüğü taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Galatasaray, şansı az olsa da ilk 4 içinde yer alıp gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etme umudunu taze tutmayı hedefliyor.
Hedef seriyi 4'e çıkarmak
Fenerbahçe, ligde son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Adanaspor
|30
|41
|9. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22