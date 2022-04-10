Kadıköy'de dev randevu

Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbide Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki takım için de hedef derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını biraz olsun mutlu edebilmek.

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini taraftarı önünde yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar ise Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü giden sezonu bir nebze olsun unutturmak ve üzdüğü taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Galatasaray, şansı az olsa da ilk 4 içinde yer alıp gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etme umudunu taze tutmayı hedefliyor.

Hedef seriyi 4'e çıkarmak

Fenerbahçe, ligde son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.