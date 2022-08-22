Kadıköy'de 11'ler belli oldu: Kadrolarda sürprizler var

İlk iki haftayı iki galibiyetle geçen rakibi karşısında Fenerbahçe'de dört eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien maçında sakatlanan ve kas yorgunluğu yaşadığı açıklanan Joshua King'in de bu akşam forma giymeyecek.

Fenerbahçe formasıyla henüz süre almayan yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlığı ise sona erdi. Brezilyalı forvet, son iki antrenmanda takımla çalışırken teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıkacak.

Arda Güler de özel ailevi sebepten ötürü Adana Demirspor maçı kadrosunda olmayacak.

Diğer yandan konuk ekip Adana Demirspor ise kadıköy'e moralli geliyor. Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek sezona üç puanla başlayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, geçen hafta da Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçmişti.

Adana Demirspor'da yeni transfer Artem Dzyuba ilk 11'de maça başlıyor. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Rus forveti ayağının tozuyla ilk 11'e çıkartarak büyük bir sürprize imza attı.

11'ler



Fenerbahçe: Altay | Lemos, Szalai, Peres | Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln | Emre, Valencia, Serdar.



Adana Demirspor: Ertaç | Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues | Ndiaye, Gökhan | Akintola, Belhanda, Onyekuru | Dzyuba.