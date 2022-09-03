banner38

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Spor 03.09.2022, 20:50
Kadıköy'de 11'ler belli oldu

İLK 11'LER
 

Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro

Yukatel Kayserispor XI: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

#fenerbahçe #Kayserispor #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
28
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Pendikspor 3 7
3. Eyüpspor 4 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Tuzlaspor 4 4
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Erzurumspor 4 3
15. Rizespor 2 2
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. Tottenham 6 14
3. M.City 5 13
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 6 9
6. Brentford 6 9
7. M. United 5 9
8. Leeds United 6 8
9. Fulham 6 8
10. Newcastle 6 7
11. Southampton 6 7
12. Chelsea 6 7
13. West Ham United 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Nottingham Forest 6 5
17. Bournemouth 6 5
18. Everton 6 4
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 4 10
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 3 4
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
banner23