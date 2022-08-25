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Kadıköy'de 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın kadroları açıklandı.

Spor 25.08.2022, 19:34
Kadıköy'de 11'ler belli oldu

11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Austria Wien
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