Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak ve saat 20.002da başlayacak olan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

ADANA DEMİRSPOR: Muriqi, Svensson, Samet, Tayyib, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.