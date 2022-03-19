Kaan Ayhan'dan farklı galibiyete 1 golle katkı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 30. haftasında Sassuolo, konuk ettiği Spezia'yı 4-1 yenerken Sassuolo'nun üçüncü golü milli futbolcu Kaan Ayhan'dan geldi.
Haftanın açılış maçında ligin orta sıralarındaki iki ekip Sassuolo ve Spezia, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sassuolo 17. dakikada Domenico Berardi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Spezia 36. dakikada Daniele Verde ile beraberlik yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Berardi ile bir gol daha bularak, skoru 2-1'e getirdi.
Sassuolo'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 78. dakikada attığı golle yeşil-siyahlı takım adına farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Ev sahibi ekip, 81. dakikada Gianluca Scamacca ile bir gol daha bularak skoru 4-1 yaptı müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.
Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
Yeşil-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 43'e çıkarttı ve 9. sırada yer aldı. Sassuolo, yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Spezia ise ligdeki 17. yenilgisini alıp, 29 puanla 15. sırada kaldı.
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