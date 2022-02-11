Juventus, yeni transferiyle yarı finalde

İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus, Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek son yarı finalist oldu.

Çeyrek finalin son maçında İtalya Kupası'nı en çok kazanan Juventus ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Maçı Juventus 2-1 kazandı.

Torino ekibine galibiyeti getiren goller 3. dakikada Paulo Dybala ve 88. dakikada Vlahovic'den geldi. Sassuolo'nun maçtaki tek golünü ise 24. dakikada Hamed Junior Traore kaydetti.

Kaynak: TRT Spor