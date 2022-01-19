Juventus ve Lazio çeyrek finalde
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Spor 19.01.2022, 08:08
Kupada, tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turunda Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu.
Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.
Lazio uzatmalarda güldü
Son 16 turunun diğer maçında ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı.
Normal süresi 0-0 biten maçı, 106. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle ev sahibi Lazio kazandı ve çeyrek finale kaldı.
Son 16 turunda, bugün Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak Perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.
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