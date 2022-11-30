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Juventus'un eski başkanı Agnelli hakim karşısına çıkabilir

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un eski başkanı Andrea Agnelli'nin kulübün mali hesaplarındaki usulsüzlük nedeniyle yargılanabileceği, diğer taraftan siyah-beyazlı kulübün de sportif açıdan ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Spor 30.11.2022, 23:00
Juventus'un eski başkanı Agnelli hakim karşısına çıkabilir

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının, Juventus'un 2019 - 2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen ekim ayında tamamladığı "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde siyah-beyazlı kulübe dair gelişmeler devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Juventus'un mali hesaplarını inceleyen Başsavcılığın, haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırladığı ve eski başkan Andrea Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un konuya ilişkin haberinde, Başsavcılığın soruşturmasında Juventus'un hesaplarındaki en önemli açığın 2021-2022 döneminde 34 milyon avroluk bir açık olduğu, bunun 19 milyonunun siyah-beyazlı takımda 2018-2021 döneminde forma giyen Cristiano Ronaldo'ya ödenecek kısım olduğu ifade edildi.

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle oyuncuların sözleşmelerinde yapılan maaş indirimlerinin mali bütçede açıklara yol açacak farklı sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi.

Corriere dello Sport gazetesinin haberinde de İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcısının da "Prisma" soruşturmasında bahsi geçen futbolcu sözleşmelerine ilişkin kendi soruşturmasını başlattığı yazıldı.

İtalyan spor basınında çıkan diğer haberlerde de Juventus'un futbolcu sözleşmeleriyle alakalı federasyon hukuk kurullarınca suçlu bulunması halinde sportif açıdan ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Juventus kulübü basında yer alan haberlere ilişkin resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında, savcılığın iddialarının temelsiz göründüğü öne sürüldü ve Juventus'un kurumsal, ekonomik ve sportif çıkarlarını her alanda savunma niyetinde olduğu ifade edildi.

Bu arada, FIGC Başkanı Gabriele Gravina da bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve kendi spor savcılıklarının da soruşturma dosyası açtığını söyledi.

Gravina ayrıca, Juventus'a karşı linç kampanyası yürütülmesine karşı olduğunu belirterek, herkesi sakin olmaya davet etti.

Corriere dello Sport’ta çıkan bir başka haberde ise İtalya Piyasa Denetleme Kurulu'nun (CONSOB) siyah-beyazlı kulübün hesaplarına Temmuz 2021’de inceleme başlatmasının ardından teknik takipte dinlemeye takılan bir Juventus yöneticisinin, kulübün içinde bulunduğu duruma ilişkin "Bu derece kötü bir durum sadece Calciopoli (Juventus’un küme düşme ve puan silme gibi ağır cezalar aldığı 2006'daki şike skandalı) ile görüldü." dediği belirtildi.

Juventus hisselerini elinde tutan Exor Holding İcra Kurulu Başkanı John Elkann, kulüp yönetiminin istifasının ardından yaşanan gelişmelere dair yaptığı değerlendirme sırasında, sportif planda siyah-beyazlı takımın başındaki deneyimli teknik direktör Massimiliano Allegri ile yola devam edileceğini söylediği basına yansıdı.

İtalyan basınına göre, Andrea Agnelli ve yönetim kurulunu istifaya götüren süreç, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturmayla bağlantılı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, CONSOB'un bu sürece dair tespit ettiği eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

#Juventus #Andrea Agnelli #ceza #Usulsüzlük
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