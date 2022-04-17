Juventus'tan son nefeste 1 puan
Serie A'nın 33. haftasında Juventus, sahasında Bologna ile uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki Bologna'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında konuk takım Marko Arnautovic ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Adama Soumaoro rakibine yaptığı hareketten ötürü doğrudan kırmızı kart görürken, yine aynı dakikada Gary Medel de hakemi protestodan üst üste çift sarı karttan kırmızı kart alarak Bologna'yı sahada 9 kişi bıraktı.
Konuk ekip, sahada 9 kişi kaldıktan sonra oyundaki baskısını arttıran Juventus, 90+5. dakikada Dusan Vlahovic ile beraberlik golünü buldu.
Bu sonuçla Juventus, mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve 1 puan aldı. Siyah-beyazlı ekip, puanını 63 yapıp, 4. sıradaki yerini korudu. Bologna ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.
Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Cagliari-Sassuolo: 1-0
Sampdoria-Salernitana: 1-2
Udinese-Empoli: 4-1
Fiorentina-Venezia: 1-0
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|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|33
|54
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|32
|52
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|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
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|49
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|33
|47
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|33
|42
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|33
|42
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|32
|41
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|41
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|41
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|39
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|30
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|33
|30
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|33
|27
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|32
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Erzurumspor
|30
|50
|6. Eyüpspor
|30
|50
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|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
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|31
|54
|7. West Ham United
|32
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Aston Villa
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Osasuna
|32
|44
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|32
|42
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|31
|36
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|32
|35
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|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
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|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
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|31
|28
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|32
|25
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|22