Juventus son dakikada güldü: 0-1

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina sahasında Juventus'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Juventus rövanş için avantajı kaptı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçın 90+1. dakikasında Fiorentina'dan Venuti'nin kendi kalesine attığı gol ile Juvantus mücadeleden galibiyetler ayrıldı.

Eşleşmenin rövanş mücadelesi 21 Nisan'da Juventus'un ev sahipliğinde oynanacak.

Kupanın diğer finale çıkma mücadelesinin ilk perdesinde geçtiğimiz gün Milano derbisi heyecanı yaşanmıştı. Milan ile Inter'in karşılaştığı maçtan iki ekip golsüz eşitlikle ayrılmıştı.