Juventus müthiş döndü, Mourinho neye uğradığını şaşırdı: 3-4
Roma, 3-1 önde götürdüğü maçta 7 dakikada yediği 3 golle Juventus'a kendi evinde 4-3 mağlup oldu.
İtalya Ligi'ndeki Roma-Juventus maçında inanılmaz bir hikaye yaşandı. 21. hafta maçında Roma'ya konuk olan Juventus 3-1 geri düştüğü maçtan 4-3 galip ayrıldı.
Roma, 11 dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Paulo Dybala 18. dakikadaki golüyle skoru 1-1 yaptı.
İlk yarı bu skorla sona ererken; 48'de Henrikh Mkhitaryan, Roma'yı 2-1 öne geçirdi. Beş dakika sonra Lorenzo Pellegrini'nin golüyle başkent ekibi skoru 3-1 yaptı.
70. dakikada Juventus, Manuel Locatelli'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Dejan Kulusevski, 74. dakikada skoru eşitledi. 77. dakikada Mattia De Sciglio kaydettiği golle Juventus'u 4-3 öne geçirdi.
81. dakikada VAR incelenmesinin ardından Roma penaltı kazanırken, Juventus'lu De Light ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
83. dakikada Pellegrini'nin penaltısında kaleci Szczesny gol izni vermedi.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Juventus sahadan 4-3 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar, bu galibiyetle puanını 38 yaptı ve ilk dört iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci maçını da kaybeden Jose Mourinho'lu Roma ise 32 puanda kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11