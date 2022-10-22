Juventus, Empoli'yi 4 golle uğurladı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan 11. haftanın açılış müsabakasında, lige istikrarlı başlangıç yapamayan Juventus, orta sıralardaki Empoli ile karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, 8. dakikada Moise Kean, 56. dakikada Weston Mckennie, 82 ve 90+4. dakikada Adrien Rabot'un golleriyle Empoli'yi 4-0 mağlup etti.

Juventus, bu sonuçla bu sezon ilk kez üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Juventus, Empoli'yi farklı yenerek ligde puanını 19'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi.

Bu sezon dördüncü yenilgisini alan Empoli ise haftayı puansız kapatarak 11. sırada kaldı.