Juventus berabere
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, öne geçtiği maçta Venezia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Spor 12.12.2021, 01:33
Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Venezia, ligde üst sıralara çıkmaya çalışan Juventus'u ağırladı.
Konuk takım, 32. dakikada Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi takım, 55. dakikada Mattia Aramu ile beraberlik golünü buldu. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve iki takım 1'er puana razı oldu.
28 puanla 6. sırada kalan Juventus, maç eksiği olan lider Milan ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Venezia ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.
Ligin 17. haftasında bugün oynanan diğer maçta Fiorentina, Salernitana'yı 4-0 yendi.
Kaynak: AA
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