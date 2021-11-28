Juventus-Atalanta maçında Merih Demiral fırtınası

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, ligin iddialı takımlarından Atalanta’yı konuk etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata ile 28. dakikada öne geçti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa da maçta başka gol olmadı ve Atalanta, Juventus'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 28'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Bu galibiyet ayrıca, Atalanta’nın Juventus’u Torino’da 1989’dan bu yana yendiği ilk maç oldu.

Juventus ise ligde 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşadı. Siyah-beyazlılar, 21 puanla 8. sırada yer aldı. Allegri yönetimindeki Juventus, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye 4-0 kaybettikten sonra ligde de yenilerek üst üste 2. maçında sahadan boynu bükük ayrıldı.

Maçın adamı Merih Demiral

Bu arada, Atalanta kadrosunda bulunan Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti. Milli futbolcu performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.