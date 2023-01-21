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Juventus'a ağır ceza kesildi

İtalyan futbolunun en ünlü takımlarından Juventus'a ağır bir ceza kesildi. Ceza sonrası ünlü takım 8 sıra birden geriye düştü. Juventus, 17 yıl önce de küme düşürülmüştü.

Spor 21.01.2023, 14:02 21.01.2023, 14:14
Juventus'a ağır ceza kesildi

Dünya futbolunun ünlü takımlarından Juventus bir kez daha ağır cezayla karşı karşıya kaldı. 17 yıl önce küme düşürülen takım bu kez de 8 sıra birden geriye düşürüldü. 

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, kulüp transferlerinden elde ettikleri suni kazançlarla bilançolarını düzeltmekle suçlandı. Dava sonucunda siyah-beyazlı ekibe 15 puan silme cezası verildi.

Öte yandan Başkan Agnelli ve yönetim kurulu kasım ayında istifa etmişti. Ayrıca dönemin Sportif Direktörü Paratici 2,5 yıl, Başkan Agnelli ve Arrivabene 2'şer yıl, Cherubini 1 yıl 4 ay, Pavel Nedved, Garimbert ve Vellano ise sekiz ay futboldan men edildi.

18 haftası geride kalan Serie A'da Napoli 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, Milan 38, Juventus ve Inter 37 puanla takiplerini sürdürüyordu. Verilen ceza sonrasında 22 puana düşen siyah-beyazlılar, 11'inci sıraya kadar geriledi.

İtalya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla cezalar resmen duyuruldu. Öte yandan aynı davada adı geçen Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara ve yöneticilerinin ise beraat ettikleri ifade edildi.

2006 yılında küme düşürülmüştü

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 2006 yılında küme düşme cezası almıştı. İtalya'da 'Temiz Ayaklar Operasyonu' kapsamında siyah-beyazlı ekibin 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklar geri alınmış ve Juventus Serie B'ye düşürülmüştü.

UEFA ve FIFA soruşturma başlatabilir

İtalya Futbol Federasyonu'nun cezaların UEFA ve FIFA'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi üzerine Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin de (FIFA) siyah-beyazlı kulüp hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.

Öte yandan Juventus'tan yapılan açıklamada ise kararın gerekçelerinin açıklanmasının beklendiği ve İtalya Olimpiyat Komitesi (CONI) Spor Garanti Kurulu'na itirazda bulunacakları ifade edildi.

#Juventus
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