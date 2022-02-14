Juventus 90+3'te 1 puanı kurtardı

İtalya Ligi'nde ilk dört hesapları yapan Atalanta ile Juventus'u karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.

Juventus maça etkili başlamasına karşın, öne geçen Atalanta oldu. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Malinovsky'nin yaklaşık 28 metre uzaktan müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

Atalanta'da Hans Hatebouer'in 85. dakikadaki şutu direkten dönerken; maçta son sözü 90+3'te Danilo söyledi. Dybala'nın köşe vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturan Danilo, Juventus adına eşitliği sağladı.

Maç 1-1 biterken, puanını 46'ya çıkaran Juventus, 4. sıradaki yerini korudu. Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ise puanını 44'e çıkarmasına karşın olası bir galibiyette Juventus'un üstüne çıkma şansını kullanamadı.

Kaynak: NTVSPOR