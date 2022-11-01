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Juventus 125 yaşında

İtalya'nın köklü futbol kulübü Juventus, 125. yıl dönümünü kutluyor.

Spor 01.11.2022, 19:38 01.11.2022, 19:44
Juventus 125 yaşında

Torino kentindeki Massimo d'Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897'de spor faaliyetleri için kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, bugün İtalya tarihinin en önemli takımları arasında yer alıyor.

Kulüpten yapılan kutlama mesajında, "Efsane olmanın mirasa dönüşmesi. Gelecekle iç içe geçen geçmiş. Geçen yıllara ve gelecekteki olası hedeflere şöyle bir göz atınca, yaşanan gurur. Nesilleri birleştiren ve buna devam edecek tutku. Önce sahada, sonra tüm alanlarda kalıpları yıkmak için verilen uğraş ve buna duyulan inanç. Sadece tek bir kelime, Latincesi 'gençlik' anlamına gelen." ifadeleri kullanıldı.

Latince kökenli "gençlik" kelimesiyle adını kazanan kulüp, son yıllarda eski başarılından uzak bir performans sergilemesine rağmen ülke ve Avrupa futbol tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.

İtalya'da en çok kupa kazanan takım

36 lig şampiyonluğu, 14 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupa zaferiyle ulusal düzeydeki bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, aynı başarıyı uluslararası arenaya da yansıttı.

"Juve" lakaplı İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı bir (1983-84), UEFA Kupası'nı üç (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa'yı iki (1984, 1996), Intertoto Kupası'nı bir (1999) ve Kıtalararası Kupa'yı iki (1985,1996) kez müzesine götürdü.

Birçok yıldız oyuncuyu dünya futboluna tanıttı

Ekonomik yönden İtalya futbol tarihi boyunca başat kulüpler arasında yer alan Juventus, birçok önemli yıldıza ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında, iki isim ise elde ettikleri başarılar ve uzun yıllar verdikleri emekle kulüple özleşen isimler oldu.

1993-2012 yılları arasında Juventus'ta görev alan İtalyan orta saha oyuncusu Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu. Bu süreçte aralarında 6 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu birçok turnuvada önemli performanslara imza atan Del Piero, 290 kez rakip ağları sarstı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanının da sahibi oldu.

Dünya futbol tarihinin en başarılı kalecileri arasında gösterilen 2001-18 yılları arasında Juventus'ta görev alan Gianluigi Buffon ise 685 karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin kalesini korudu. Serie B ekiplerinden Parma'da faal futbol hayatını sürdürmeye devam eden 44 yaşındaki Buffon, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 5 kez dünyanın en iyi kalecisi ödülüne de layık görüldü.

Kulübün efsaneleşen diğer oyuncuları arasında, 2004'te forma giymeye başladığı Juventus'tan bu sezon ABD ekibi Los Angeles'e transfer olan İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, siyah-beyazlı ekipte görev almaya devam eden Leonardo Bonucci, takımın en önemli özelliklerinden defans gücünün simgeleri haline geldi.

Dünya futbolunda markalaşan eski yıldızlar Dino Zoff, Antonio Conte, Marco Tardelli, Pavel Nedved, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio, Didier Deschamps, Andrea Pirlo gibi oyuncular da kariyerinin önemli çıkışlarını, yine Juventus formasıyla gerçekleştirdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da 2018-21 yılları arasında formasını giydiği Juventus'ta 134 karşılaşmada 101 kez ağları sarsarak önemli bir performansa imza attı.

Altyapısından birçok önemli oyuncu çıktı

Adı gibi tarihi boyunca altyapısına en fazla önem veren İtalyan kulüpleri arasında yer alan Juve, birçok önemli yıldız oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı.

Kulübün altyapısında yetişen İtalyan yıldızlar arasında 1934 Dünya Kupası'nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası zaferi yaşayan Pietro Rava, Giampiero Boniperti, Roberto Bettega, 1982 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından Paolo Rossi, son yıllarda ise İtalya Milli Takımı'nda uzun süre görev alan Claudio Marchisio ve Sebastian Giovinco gibi isimler yer alıyor.

Şike sürecinden sonra gelen 9 yıllık şampiyonluk serisi

2006 yılında İtalyan futbolunda patlak veren "Calciopoli" şike skandalına yöneticilerinin adı karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları elinden alınıp, puan silme cezasıyla Serie B'ye düşürülen Juventus'un, bu travmayı atlatması beş yılını aldı.

Yeniden Serie A'ya 2007-08 sezonunda çıkan siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar aralıksız kazanmayı sürdürdüğü ligde peş peşe 9 şampiyonluk kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Son yıllarda transfer politikasında değişikliğe giderek bonservisi elinde olan yıldız oyunculara kadrosunda daha fazla yer veren "Juve"nin, 9 yıllık şampiyonluk serisine 2021'de Inter son verdi.

Geçen yıl Milan'ın zirveye çıktığı ligde, bu sezon da beklentileri karşılayamayan siyah-beyazlı kulüp, 12 hafta sonunda 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
#Juventus #italya
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