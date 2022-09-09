Josef de Souza'nın cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü maçı bitiminde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.
Spor 09.09.2022, 21:11
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtildi.
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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