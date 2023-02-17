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Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlılardan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Spor 17.02.2023, 22:50
Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Beşiktaş, Türkiye'ye geri dönüşümün kapılarını açan kulüp oldu. Beşiktaş'ı sonsuza kadar şükranla hatırlayacağım. Kariyerimi Beşiktaş'ta tamamlamak birçok kez aklımdan geçti. İlişki iyi giderken beklemediğiniz şeyler olabilir. Şu an Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Beşiktaş'ın kariyerinde kendisine hiç hissetmediği duyguları yaşattığını dile getiren Josef, "Uzaklarda da olsam artık 2 'kartal' daha var. 2 taraftarı daha var. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok, karşılıklı alınan bir karar. Bu ayrılık için doğru an gelmişti. Bu kulübe ve Türk halkına duyduğum aşk bitmeyecek. Bu sevdiğim ülkeye yakın zamanda döneceğimi de düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Josef, yaşanan deprem felaketine ilişkin ise şunları aktardı:

"Türk halkı belki de yaşadığı en büyük trajediyi yaşadı. O insanlara destek olmaya çalıştığım için gurur duyuyorum. Daha önce de yardımlar yaptım ama bu durum farklı. Burada tekrar ayağa kaldırılması gereken bir bölge söz konusu. Mersin, Adana, Hatay'ı ziyaret etmek istedim. Kalbimi acıtan çok hikayeye tanık oldum. Kalbime dokundu bu hikayeleri dinlemek. Para toplama sebebim yüz yüze görüştüğüm çocuklara parayı ulaştırmaktı. Kriz durumlarında sadece yardım etmemek illegaldir. Kalbim buna elvermezdi bu yardımı yapmam gerekiyordu."

Türkiye'den ayrılacağı için evlat edinme şansının bulunmadığını anlatan Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra düşüş yaşadığı iddialarına ilişkin ise "Bunu kafanızdan çıkarmanızı rica ediyorum, bu tamamen yalan. Menüsküs ameliyatı geçirdim. Toparlaması çok zor bir ameliyattı. Ankaragücü maçında kazanma zorunluluğumuz vardı. Takımın performansı Ankaragücü maçından sonra düştü ve ben de bu takımın bir parçasıyım." şeklinde görüş belirtti.

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevincini abarttığı yönünde yorumlara ilişkin ise şunları anlattı:

"Birçok insan gol sevincimden sonra beni karaktersiz olarak tanımladı. Benim için karaktersiz insan hile yapan, çalan insandır. Futbolcu hırsla attığı golü kutluyor diye karaktersiz olmaz. Ben tam olarak karakterimden dolayı o golü öyle kutladım. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama beni kucaklayan, bana destek veren, benim maaşımı ödeyen Beşiktaş'tı. Ben defansif orta sahayım ve 6 ayda bir gol atıyorum. 1 maçta 2 gol atıyorsam orada duygularımı kontrol etme ihtimalim yok. Ali Koç'tan burada özür dilemek istiyorum, bana kızdığını biliyorum. O dönemden beri benimle konuşmadı. Selamlaşmadı benimle. Türkiye'den dargın ayrılmak istemiyorum."

Josef, bir gün futbolcu, teknik adam ya da yardımcı antrenör olarak Türkiye'ye döneceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Josef de Souza #beşiktaş
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