Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde: Bebeğim kaçırıldı

Carolina, yaptığı paylaşımda Jose Sosa'dan ayrıldıktan Manuel Diaz ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğinin, kendisine bilgi verilmeden alındığını iddia etti.

Türkiye'de 'yenge' olarak tanınan Carolina, Diaz ile annesinin eve gizlice girerek, bebeği kaçırdığını ileri sürdü ve polise başvurmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

1 yıl önce ayrılmışlardı

Jose Sosa ile Carolina Alurralde, 2021 yılının Aralık ayında boşanmıştı. Carolina, o tarihte basına yaptığı açıklamada, "Jose'den ayrıldım. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." cümlelerine yer vermişti.

Öte yandan Sosa ile Carolina'nın iki kız çocuğu bulunuyor.

'Yenge' lakabını kullanmaya devam ediyor

Carolina Alurralde, eski eşi Jose Sosa'nın Trabzonspor'da oynadığı dönemlerde taraftarların kendisine taktığı 'yenge' lakabını da kullanmaya devam ediyor. Carolina, çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımlarla da Trabzonspor taraftarını hiç unutmayacağını dile getirmekten kaçınmıyor. Bilindiği üzere Carolina'nın Instagram hesabında, 'yenge' kelimesi bulunuyor.