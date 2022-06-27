Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istediği öğrenildi.
Spor 27.06.2022, 09:39
Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya yeni oyuncuları açıklamıştı. Fakat bordo-mavili takımda gelen oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Jose Mourinho Abdülkadir Ömür'ün peşinde
İtalyan basını; Roma’nın, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Tuttomercato’da yer alan habere göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, orta sahada milli futbolcuyu düşünüyor. Tarafların kısa bir süre içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.
3 takım daha istiyor
Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı. Abdülkadir sadece Roma'nın değil, Milan ve Atalanta’nın dışında Sevilla’nın da listesinde bulunuyor.
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