Jorge Jesus'un 1 maçlık cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.
Spor 24.02.2023, 22:12 24.02.2023, 22:27
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.
Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu.
Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.
Kaynak: AA
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