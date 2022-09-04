banner38

Jorge Jesus yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Kayserispor maçında lakayt bir şekilde ısınan Lincoln Henrique'yi sert bir şekilde uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

Spor 04.09.2022, 16:28
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Maç içerisinde yerinde durmayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, taç atışını hızlı kullanmayan Alioski'nin sırtına vurarak Makedon futbolcuyu sert bir şekilde ikaz etti.

Jesus'un tribünden çekilen bir görüntüsünde ise kenarda ısınan Lincoln Henrique'ye düzgün ısınması için tepki gösterdiği görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, hırsı ve lakaytlığa izin vermeyen tavrı nedeniyle Portekizli çalıştırıcı hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

#Jorge Jesus
Yorumlar (0)
banner35
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 5 11
2. Fenerbahçe 5 10
3. Başakşehir 4 10
4. Beşiktaş 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Trabzonspor 5 10
7. Adana Demirspor 4 9
8. Galatasaray 4 7
9. Antalyaspor 4 6
10. Kayserispor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Alanyaspor 5 5
13. Karagümrük 4 4
14. Sivasspor 5 3
15. İstanbulspor 4 3
16. Kasımpaşa 4 3
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Pendikspor 3 7
3. Eyüpspor 4 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Rizespor 3 5
7. Samsunspor 3 5
8. Gençlerbirliği 4 5
9. Göztepe 4 5
10. Keçiörengücü 3 4
11. Boluspor 3 4
12. Tuzlaspor 4 4
13. Adanaspor 3 3
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 4 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 5 10
5. Chelsea 6 10
6. Liverpool 6 9
7. Brentford 6 9
8. M. United 5 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Real Betis 4 9
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 4 7
7. Celta Vigo 4 7
8. Real Sociedad 4 7
9. Osasuna 3 6
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 3 4
14. Valencia 3 3
15. Espanyol 3 1
16. Elche 3 1
17. Sevilla 4 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
banner23