Jorge Jesus yıldız futbolcuyu böyle fırçaladı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Maç içerisinde yerinde durmayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, taç atışını hızlı kullanmayan Alioski'nin sırtına vurarak Makedon futbolcuyu sert bir şekilde ikaz etti.

Jesus'un tribünden çekilen bir görüntüsünde ise kenarda ısınan Lincoln Henrique'ye düzgün ısınması için tepki gösterdiği görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, hırsı ve lakaytlığa izin vermeyen tavrı nedeniyle Portekizli çalıştırıcı hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.