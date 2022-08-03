Jorge Jesus'tan forvet itirafı: Transfer yapılacak mı?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Çekya'nın Slovacko takımını Kadıköy'de konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Jorge Jesus gündemi değerlendirdi. Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gruplara kalmak istiyoruz"

"Yarınki maç bizim için farklı bir sınav. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda son dönemde ileri gidemedi."

"Hedef konulmuyor"

"Her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız çok güçlü ve dengeli. Bizim için en önemli turnuva Süper Lig, gerçekçi olmak gerekirse herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor."

"Fenerbahçe'nin Avrupa'da kendini göstermesi lazım"

"En önemli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kendini her zaman göstermesi gerekiyor."

"Ertuğrul'a güvenimiz tam"

"Altay'ın fiziksel bir problemi var, Slovacko maçında Ertuğrul kalede olacak. Başka bir kaleci arayışında olduğumuz doğru ancak Ertuğrul'a da güveniyoruz."

"Benim takımlarım farklı formasyonlarda da oynamalı"

"Bazen 3'lü bazen de 4'lü savunma ile oynadığımızı sezon içerisinde görebilirsiniz. Luan Peres'in iki formasyonda da oynayabilmesi bize yardımcı olacak. Benim takımlarım farklı formasyonlarda da oynamalı."

"Forvet transferi yaptık"

"İki maçta da Dinamo Kiev'e karşı iyi oynadık. Biz zaten bir forvet transferi yaptık: Joao Pedro. Elimizdeki forvetlere güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."

"Derin bir kadromuz var"

"Derin bir kadromuz var, sakatlıklar sonrası sıkıntı yaşamamak için böyle bir tercih yaptık. Yarınki maçta da çok süre almayan isimler oynayabilir. Taraftarımızdan isteğim, bize inanmaları. Bu sene en büyük hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Avrupa'da da iddialıyız."