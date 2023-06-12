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Jorge Jesus istifa etti

Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe teknik direktörlüğünden istifa etti

Spor 12.06.2023, 00:19 12.06.2023, 00:59
Jorge Jesus istifa etti

Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe teknik direktörlüğünden istifa etti. 

Jesus, yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası finalini güzel bir şekilde bitirdiklerini ve kupayı kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu:

"Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim."

"Buradan derin izlerle ayrılıyorum." diyen Jesus, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum." dedi.

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, görevden ayrılma kararını bir süre önce aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada çalışmayı istemiyorum veya sevmiyorum gibi bir durum değil. Tam tersi, ben burada olmaktan çok keyif aldım, belirtmiş olduğum gibi Türk halkı çok sevgi dolu bir halk. Ama ben bu şekilde karar verdim. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim, beklemek istiyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim, bunu göreceğim. Bunun için şu anda bekleyeceğim."

Bu sezon alışık olmadığı 3 durumun yaşandığını kaydeden Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sezon içerisinde 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı, yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara. Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim."

Bu arada maçın ardından akreditasyon kartı olmadığı öğrenilen bazı Fenerbahçeli yöneticilerin sahaya girmesine izin vermeyen özel güvenlik personeliyle yöneticiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

#Jorge Jesus
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