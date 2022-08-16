Jorge Jesus Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt verdi
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Spor 16.08.2022, 07:33
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Jesus, bir basın mensubunun sorusu üzerine yaptığı açıklamada Ronaldo ile arkadaş olduğunu ancak Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin altını çizerek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeri ile ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe ye gelmeyecek." ifadelerine yer verdi.
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