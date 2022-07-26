Jorge Jesus: "Çok zor bir maç olacak"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Jesus, ilk maçın ardından herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirlere sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Çok zor bir maç olacak"

İlk karşılaşmada rakiplerine kalitelerini gösterdiklerini vurgulayan Jesus, "İlk maçta defansif anlamda iyi organize olduk ve onları şaşırttık. Rakibimiz kontra ataklarda etkili bir takım. Yarın oynayacağımız maç, çok zor bir maç olacak. Umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuları duruma göre seçeceğiz"

Takımda düzeltmek istedikleri şeyler olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, kadroyla ilgili ise, "Taktiksel olarak bugün ve yarın maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Hafta boyunca fiziksel anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. Özellikle Arda Güler, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King'in durumlarına bakacağız. Yarın sabah yapacağımız antrenman sonrası oyuncuları duruma göre seçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Maçın gidişatına göre belli stratejiler uygulayacağız"

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'nun ilk maçın ardından Fenerbahçe'yi artık daha iyi tanıyoruz' açıklamasının normal olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Maçın gidişatına göre belli stratejiler uygulayacağız. Yarında maçın gidişatına göre bakacağız ve gerekli çözümleri maç içinde bulmaya çalışacağız. İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 net pozisyonumuz vardı. Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Yarın ofansif anlamda yine zorluklar yaşarsak bir sebebi de onların defansif anlamda çok iyi bir takım olması" dedi.

"Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek"

Jesus, ilk maçta rakibin sert oynayıp birçok faul yapmasına ilişkin bir soruya ise "Aslında rakibi durdurmak için akıllı bir yönetim. Onların ilk maçta silahı buydu. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Yarın 30-40 isterlerse 50 faul yapsınlar bu bizim için iyi bir sinyal. Hücumda iyi işler yaptığımızın göstergesi. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek" şeklinde cevap verdi.