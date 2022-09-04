Jorge Jesus: Başka transfer yapmayacağız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, harika bir maç çıkarttıklarını vurgulayarak, “Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkarttı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. 85. dakikada tehlikeli bir atak geliştirdiler. Altay çok iyi bir kurtarış yaptı orada. İlk yarıda gösterdiğimiz performans rakibi çok yıprattı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarımızın da desteğiyle galip geldik. Onların bizimle olması, maç içerisinde oyundan düştüğümüz anları tamamlıyor.” ifadelerine yer verdi. Yeni transfer Michy Batshuayi ile beraber transfer dönemini de kapattıklarını belirten Jesus, “Transfer sezonunun sonuna kadar başka transfer yapmayacağız. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Fenerbahçe kadrosu tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Batshuayi siz benden daha iyi tanıyorsunuz, geçen sene burada oynadı. Belçika’nın milli santraforu. Çok beğendiğim bir futbolcu. Santrafor mevkiinde üç alternatif vardı ve en çok Batshuayi bize uyuyordu. Opsiyonlarımız arasında en iyisiydi.” şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam son olarak, perşembe günü Dinamo Kiev ile oynanacak Avrupa Ligi grup aşaması maçından da en iyi sonucu almak istediklerini sözlerine ekleyerek açıklamalarını tamamladı.

Öte yandan Yeni Şafak Spor Editörü Ömer Çelikbaşlı, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a: "Bugünkü karşılaşma dışında Süper Lig'in genel kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü yurt dışından gelen yabancı hocalar, Avrupa'nın beş büyük ligini kıyaslayınca Süper Lig'de maçların kolay kazanılacağını düşünüyor. Türkiye'ye gelmeden önce ne düşünüyordunuz, şuan ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Jesus, bu soruya, "Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Türkiye Ligi'nin kalitesini görünce şaşırdım, çok fazla bireysel anlamda futbolcu ve çok fazla iyi oynayan takım var. Her maç zor. Taktik ve teknik seviye gerçekten çok yüksek. Türkiye Ligi'ni yavaş yavaş tanıyorum. Çok zor ve kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanarak cevap verdi.