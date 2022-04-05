Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerin takımın başına dünyaca ünlü bir hocayı getirmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon takımın başına Alman teknik direktör Jocahim Löw’ü getireceği iddia edildi. Yanında Türk bir yardımcı olması konusunda da temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın kabul etmemesi durumunda yine rotasını Almanya'dan bir isme çevirdi.

İlk adayın en son Hertha Berlin’i çalıştıran ve şu an boşta olan Tayfun Korkut olduğu ifade edildi.