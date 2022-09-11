Jesus'tan rakibe göre duran top setleri
Maçlarda her duran topu planlı şekilde kullanan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, rakibe ve maça göre duran top setleri çiziyor ve idmanlarda futbolculara bu organizasyona göre çalışmalar yaptırıyor.
Fenerbahçe’de duran toplar planlı şekilde kullanılıyor. Teknik heyet, rakibe ve maça göre duran top setleri çiziyor ve antrenmanlarda duran top çalışmaları yapılıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, taktik antrenmanlarda futbolculara çok fazla duran top organizasyonları yaptırıyor. Portekizli teknik adam, oyunculara korner, serbest vuruş ve taç atışlarından duran top organizasyonları çalıştırıyor.
Sarı-lacivertli takım maç günü yapılan idmanlarda duran top organizasyonu üzerine çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe’nin çok farklı duran top organizasyonları üzerine çalışmalar yapması uzun vadede rakiplerin önlem almasını da zorlaştıracak gibi görünüyor.
Taç atışları korner gibi kullanılıyor
Teknik direktör Jorge Jesus ceza sahasına yakın bölgelerdeki taç atışlarının da artık uzun kullanılmasını istiyor. Bu pozisyonlarda savunmanın 3 stoperi Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres üçlüsü ceza sahasına giriyor ve uzun boylarıyla tehlike oluşturuyor.
Ferdi Kadıoğlu taçları ceza sahasına uzun kullanıyor. Antrenmanlarda da taç atışı organizasyonları yapılırken, taçlar adeta korner gibi kullanılıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0