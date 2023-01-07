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Jesus erken gol istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, ligde yarın Galatasaray ile yapacakları derbide galibiyeti getirecek oyun planını hazırladı. Erken gol bularak sonuca gitmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından ileride pres istedi.

Spor 07.01.2023, 13:36 07.01.2023, 13:46
Jesus erken gol istiyor

Jorge Jesus, ligde yarın Galatasaray ile yapacakları derbide kendilerine galibiyeti getirecek oyun planını hazırladı. Derbide erken gol bularak sonuca gitmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, rakibe pres yaparak hataya zorlamayı amaçlıyor.

Portekizli çalıştırıcı, sol kanatta sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların bu problemini de avantaja çevirmeyi planlıyor. Sağ kanatta Osayi Samuel-İrfan Can Kahveci ikilisi bu bölgeden hızlı ataklar gerçekleştirecek. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda erken gol bulmaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, bunu gerçekleştirmeleri halinde rakibin oyun sisteminin de bozulacağını söyledi. Orta saha ve hücum oyuncularından rakibe kendi sahasında pres yaparak hataya zorlamalarını isteyen tecrübeli teknik adam, rakibin derbi karşılaşmasında rahat oyun kurmasına engel olmalarını istedi.

Forvetlere tek tek anlattı

68 yaşındaki teknik adamın oyun planında özellikle orta sahada ve 3. bölgede rakibe yapılacak baskı büyük önem taşıyor. Forvet oyuncuları ön alanda yapılan baskıda yıpratıcı görevini üstlenecek. Tecrübeli hoca, forvetler Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun ve King'den 3. bölgede pres yaparak, rakip savunmayı hataya zorlamalarını istedi, hücum oyuncularına neler yapması gerektiğini anlattı.

Savunmaya uyarı

Jesus, Galatasaray'ın hızlı atakları ve savunma arkasına atılacak toplar içinse savunmayı uyardı. Sarı-kırmızılıların kazandığı son 6 maçın görüntülü analiziyle oyuncularına uyarılarda bulanan Jorge Jesus, savunmada da dikkatli olmalarını istedi. Portekizli deneyimli teknik direktör, oyuncularından orta alanda ve hücumda kaptırılan toplarda özellikle dikkatli olunması yönünde oyuncularını tek tek uyardı.

Stoperler duran toplarla gol arayacak

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yarın sahasında yapacağı derbide gözler sarı-lacivertlilerin stoperlerinde olacak. Zorlu karşılaşmada Serdar Aziz-Szalai ikilisinin oynaması, Gustavo Henrique'nin ise yedek soyunması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın stoperleri, duran toplarda ve kornerlerde ileriye çıkarak gol arayacak. Teknik direktör Jesus'un, duran toplar üzerinde özel olarak durduğu kaydedildi.

Ferdi'ye özel görev

Fenerbahçe'de performansıyla öne çıkan Ferdi Kadıoğlu, ligde yarın yapacakları Galatasaray derbisinde kilit bir rol üstlenecek. Ferdi, savunmada rakibin kanat oyuncularına karşı fizik gücü ve hızını kullanarak etkisiz hale getirecek. Hücumda ise adam eksiltme, pas ve şut opsiyonlarıyla rakip savunmayı zorlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, oynadığı her mevkide aynı performansı sergileyen, hem hücum hem de defansta elini güçlendiren Ferdi'ye derbide özel olarak güveniyor.

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