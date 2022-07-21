banner38

Jesus: "Daha iyi olan bizdik"

Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus, "Daha iyi olan ve gol pozisyonları üreten takım bizdik. Rakibimizin kaleyi bulan şutu bile yoktu. Biz 6 şut çektik ve bunların bazılarını gole çevirebilirdik. İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz." dedi.

Spor 21.07.2022, 01:14
Jesus: "Daha iyi olan bizdik"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, düşündüğü gibi dengeli bir maç geçtiğini söyledi.

Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, tecrübeli bir takıma karşı oynadıklarını hatırlattı.

Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklediğini belirten Jesus, "Daha iyi olan ve gol pozisyonları üreten takım bizdik. Rakibimizin kaleyi bulan şutu bile yoktu. Biz 6 şut çektik ve bunların bazılarını gole çevirebilirdik. İkinci maçta turu geçmek için kapasitemizin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in hafta boyunca kasığından sıkıntı yaşadığını dile getiren Jesus, şöyle devam etti:

"Gidebildiği son ana kadar oynayacak şekilde planlamıştık. İlk yarıda sinyaller verdi, bu yüzden oyundan çıktı. Ofansif değişikliklerimizin sebebi defansif olarak iyi olduğumuzun göstergesiydi. Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Bireysel olarak ön bölgede ofansif oyuna katkı sağlanmasını istedik. Defansif anlamda iyiydik ama ön bölgede yaratıcılığa ihtiyacımız vardı. 5 oyuncu soktuk, onlar girince pozisyonlara girdik ama gol atamadık."

Saha içerisinde taktiksel değişiklikler yapmayı sevdiğini hatırlatan Jesus, "Çalıştığım takımlarda taktiksel değişiklikler yaptım. Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen saha içinde pozisyon değişimleri yapıyorum. Futbol gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik aynı olmuyor. Maç içinde en iyisini arıyorum. Galip çıkabilirdik, ikinci maç da dengeli olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle oyuncularımız gerçek gücünü gösterirler ve sonuca ulaşırız. Zor bir takımla eşleştik. Bu turu geçmek istiyoruz."

Müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir atmosfer olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların çoğunluğu oluşturduğunu aktaran Jesus, İstanbul'da turun taraftarlarla belirleyici olacağının altını çizdi.

Kaynak: AA
#Jorge Jesus #fenerbahçe #Dinamo Kiev
Yorumlar (0)
banner35
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23