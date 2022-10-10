Jesus çılgına döndü: Altay'a koşan futbolcuları fırçaladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un futbolculara sinirlendiği anlar dikkati çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Attila Szalai ve Gustavo Henrique, 4. golün sevincini kötü bir maç geçiren ve tribünden tepki gören Altay Bayındır'a koşarak yaşadı.

Bunu gören Portekizli çalıştırıcı, golü kutlayan oyuncularına sert bir şekilde tepki gösterdi. Yerinden fırlayan 68 yaşındaki çalıştırıcının oldukça sinirlendiği görüldü.