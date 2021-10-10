Jaylen Brown karantinaya alındı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen all-star oyuncu Jaylen Brown, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Spor 10.10.2021, 11:40
Kulübünden yapılan açıklamada, hastalığın belirtilerini göstermeyen 24 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığı belirtildi.
Bu yıl mayıs ayında sol el bileğindeki bağlardaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan Jaylen Brown, takımının Orlando Magic ile hafta içinde oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.
Kariyerinde ilk kez 2021'de all-star seçilen Brown, geçen sezon 24,6 sayı, 6 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla oynamıştı.
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