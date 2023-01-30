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Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Parma'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı.

Spor 30.01.2023, 18:22
Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki sol bek ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Büyük bir aileye geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan, sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Oosterwolde'yi uzun ve zorlu bir sürecin ardından transfer ettiklerine vurgu yaparak, "Çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının ve futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz bize takıma dahil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık." diye görüş belirtti.

Jayden Oosterwolde'nin yaş ve tecrübe olarak sarı-lacivertli takıma çok uygun bir isim olduğunu belirten Baki, "Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi bir futbolcu ve karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanı'mız bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Jayden Oosterwolde #fenerbahçe
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