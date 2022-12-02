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Japonya mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, E Grubu'ndaki üçüncü maçında 1-0 geri düşmesine rağmen İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Spor 02.12.2022, 00:11
Japonya mucizesi

İspanya, 11. dakikada öne geçti. Azpilicueta'nın sağ çaprazdan ortasına altıpasın içinde iyi yükselen Morata'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Alvaro Morata, Katar 2022'de üçüncü golüne imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu'nun ikinci yarının başında yaptığı hamleler başarılı oldu ve Asya temsilcisi 3 dakika içinde 2 gol kaydetti.

48. dakikada Balde'nin hatasının ardından topun sahibi olan Doan'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Simon'un çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Hız kesmeyen Japonya, 51. dakikada ikinci golü buldu. Doan'ın ceza saha içinin sağından pasında arka direkte Mitoma'nın son anda içeri çevirdiği topu kale çizgisi önünde tamamlayan Tanaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Victor Gomes, Mitoma'nın meşin yuvarlağı dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Gomes, orta noktayı gösterdi: 2-1.

Kalan bölümde İspanya, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Japonya mücadeleyi 2-1 kazandı.

E Grubu'nun lideri Japonya ve ikincisi İspanya, son 16 turunda mücadele edecek.

Japonya'da ikinci sarı kartını gören Kou Itakura, cezası nedeniyle son 16 turu maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı 44 bin 851 taraftarın takip ettiği açıklandı.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Japonya, E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan İspanya ise 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Japonya, son 16 turunda F Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile karşılaşacak. İspanya ise F Grubu'nun lideri Fas'ın karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
#Japonya #İspanya #Dünya Kupası
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