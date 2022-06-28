Japon golcü Monaco'da

Monaco, Premier Lig temsilcisi Liverpool'dan Japon forvet oyuncusu Takumi Minamino'yu transfer etti.

Kırmızı-beyazlılar, Japon futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Monaco, Minamino için İngiliz ekibine 15 milyon avro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 18 milyon avro yükselecek.

27 yaşındaki futbolcu, Monaco ile yeni bir maceraya başladığı için çok mutlu olduğunu ve takımıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Takumi Minamino, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 22 resmi maça çıkıp 10 gol atmayı başarmıştı.

Kaynak: TRT Spor