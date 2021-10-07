Jan Olde Riekerink yeniden eşofmanları giydi
İskenderunspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın görevinden ayrılmasından sonra takımı çalıştırmak bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü de yapmış ve halen kulüpte üst yönetici sıfatını taşıyan Jan Olde Riekerink'e düştü.
Turuncu-mavililerin tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sahaya inen Jan Olde Riekerink, sporcularla tek tek ilgilenerek teknik-taktik çalışmalar yaptırdı.
Jan Olde Riekerink'in yönetiminde, yardımcı antrenör Nihat Tümkaya ile çift kale maç gerçekleştirildi.
Hedeflerinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirten Jan Olde Riekerink, "Ben kulüpte CEO olarak görev yapıyordum. Ümit Karan ile birlikte çok iyiydik. Maalesef sonuçlar öyle değildi. Kulüp, teknik direktörü değiştirmeye karar verdi. Benim görevi devralmam çok mantıklı geldi. Yalnız her koçun kendine has çalışma tekniği var. Ben de o yüzden burada farklı şeyler yapacağım. Bazen bu şekilde çalışırken takım başarılı da başarısız da olabilir. Bazen koçun kalitesi ile de alakalı değil. O yüzden takıma kendi yöntemlerimle yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım takımla bağlantı kuracağız ve sonuçları alacağız." dedi.
Jan Olde Riekerink, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu, hala insanlardan saygı ve sevgi gördüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: NTVSPOR
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