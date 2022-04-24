İzmir'de kadrolar belli oldu: Pulgar ve Gomis ilk 11'de

Saat 20:30'da alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacakken, yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

İşte ilk 11'ler

Altay XI: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazım, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Zeki, Rayan

Galatasaray XI: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis