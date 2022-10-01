İyilik Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ayağı tamamlanan şampiyonada, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç, kendi aralarında kurdukları 1000 takım ile 11 farklı görevde yarıştı. "Hadi gülümse", "gülümseten kutu", "kitap toplama", "en sevdiğini paylaş" gibi görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, şampiyonanın her ne kadar yarışma olsa da bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Yazıcı, iyilik gibi evrensel bir kavramı topluma yaymak, gençler arasında iyiliği daha bulaşıcı hale getirmeye gayret etmek için projenin başlatıldığını dile getirdi.

Lise kategorisinde birinci olan takımdaki 16 yaşındaki Bengi Su, yarışmaya sosyal medyadan görerek katıldığını, lise öğrencilerine yurt dışına çıkma fırsatı verdiği için ilgisini çektiğini belirtti.

Takımdaki öğrencilerden Lal Er ise birinci olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şampiyonanın 20 senede Türkiye'nin en büyük faaliyetlerinden birisi olacağını kaydetti. ​​​​​​​