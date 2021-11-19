İtalyan devi Mustafa Muhammed için geliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ile yakından ilgileniyor.

İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılı takımın Nef Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul’a bir temsilci göndereceği öğrenildi. Atalanta ayrıca Galatasaray’ın Roma’da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibinin, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Atalanta elinde bulunan santrforlardan birisini satmayı düşünüyor. 14 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Duvan Zapata’nın performansından memnun olan İtalyan ekibi, 9 maçta sadece 1 gol atabilen Muriel’i elden çıkartmayı planlıyor. 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kolombiyalı forveti iyi bir fiyata satmak isteyen Atalanta, Muriel’in yerini Mustafa Muhammed ile doldurmayı planlıyor.

İlk iş bonservisi alınacak

Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiraladığı Mustafa Muhammed’in bonservisini alacak. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı oyuncuyu kiralamak için 2 milyon Dolar ödedi. Yönetim ve teknik heyet, Mustafa Muhammed’in durumunu masaya yatırırken, bonservisinin alınmasına karar verildi. 31 Aralık’a kadar Zamalek’e yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon Dolar ödenecek.

Yaz transfer döneminde Fransa’nın Bordeaux takımı oyuncuya talip olmuş, Zamalek ile Galatasaray arasında yaşanan bonservis krizi sonrasında transfer gerçekleşmemişti.