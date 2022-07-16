İtalya'ya kaybeden Türkiye, üçüncülük maçı yapacak

Karşılaşmaya blokta etkili başlayan milli takım, üç pas süresini kısa tutarak sayılar üretti. Manşet problemi yaşayan milli takım karşısında İtalya, kolay sayılarla 6-4 öne geçti. Ay-yıldızlı ekibin hatalarından faydalanmaya devam eden İtalya'nın skoru 4-8 yapmasının ardından milli takım başantrenörü Giovanni Guidetti, oyunu mola ile kesti.

Molanın ardından 10-5 geriye düşen Türkiye, ilk teknik molaya da 12-8 geride girdi. Teknik moladan da kötü dönen milli takımda Guidetti, skor 12-17'de yeniden mola aldı. Moladan sonra Meryem Boz ve Elif Şahin ile parkeye çıkan milli takım, oyun kurmakta zorlandığı seti 25-18 kaybetti.

Türkiye, ikinci sete iyi başladı ancak hızlı hücum eden İtalya, skor 3-3'te eşitliği sağladı. Guidetti, basit hatalara devam eden milli takımda oyuna Saliha'nın yerine İlkin Aydın'ı aldı ve Türkiye, skor 11-10'da öne geçti. Milli takımın basit hatalarla sayılar verdiği İtalya, teknik molaya 12-11 önde giren taraf oldu. İlkin Aydın'ın kullandığı servislerden sayılar bulan ay-yıldızlı ekip skor 18-16'da rakibine mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından uzayan seti, İtalya, 28-26 alarak skoru 0-2 yaptı.

Milli takım, 3. setin başında oyun kurmakta zorlandı ve Guidetti, skor 4-7'de mola aldı. Moladan da kötü dönen ay-yıldızlı ekip teknik molaya 12-8 geride girdi. Ebarar Karakurt'un kullandığı servislerden sayılar bulan milli takım karşısında İtalya, skor 20-21'de oyunu molayla kesti. Milli takımın maç boyunca durdurmakta zorlandığı Egonu'nun smaç servisten aldığı sayıyla İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçın ardından salonu dolduran voleybolseverler milli takımı alkışlayarak sporculara moral verdi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın 3'üncülük maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Organizasyonda final, İtalya ile Brezilya arasında oynanacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde seyircilerle izledi.

Giovanni Guidetti: İki takımın seviyesi aynı değildi sahada

Milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iki takımın sahadaki seviyelerinin aynı olmadığını söyledi.

Giovanni Guidetti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İtalya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu karşılaşma iyi ki Ankara'da oynandı. Taraftar bizi enerjileriyle desteklediler ve katkı verdiler." dedi.

"İki takımın seviyesi aynı değildi sahada." ifadesini kullanan Guidetti, "Şimdi soyunma odasına gideceğim ve yarınki maç için düşünmeye ve hazırlanmaya başlayacağız. Bu taraftar madalyayı hak ediyor. Biz de yarın sahada bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Milli takım oyuncusu İlkin Aydın, turnuvanın bu karşılaşmayla bitmediğini vurgulayarak, kürsüde olmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi konuştukları oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren İlken Aydın, "Bu maçla turnuva bitmedi. Yarın kürsü için sahada olacağız. Kürsüde olmak istiyoruz. Bu maçtaki hatalarımızdan ders çıkaracağız. Sabah antrenmanımızı yapıp üçüncülük için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.