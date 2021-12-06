İtalya Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor
İtalyan spor basını, Serie A’da top koşturan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral’ın takımlarına yaptığı katkıyı övdü.
Spor 06.12.2021, 09:54
Inter’in Roma’yı 3-0 yendiği maçta ilk golü kornerden atan ve 2. golün de asistini yapan Hakan ile takımının Napoli’yi geriden gelip 3-2 yendiği maçta, Atalanta’ya beraberlik golünü kazandıran Merih’in performansları da ayrıca değerlendirildi.
İşte milli oyuncularımız için yazılanlar;
La Gazzetta dello Sport, Hakan’a 8 ile en yüksek puanı verip, İnter’in “en iyisi” seçti.
Corriere dello Sport da “Türk oyuncu başrolde. Sadece son 5 maçta 4 gol ve 2 asist” başlığını attı.
Tuttosport da köşe vuruşundan gol atan Hakan’ın “Mükemmel bir maç” çıkardığını kaydetti.
La Gazzetta dello Sport, Atalanta maçında, Merih’in “bir hücumcu gibi” maça yeniden eşitliği getiren gole imzasını koyduğunu belirtti.Corriere dello Sport ise Merih’in devleştiği ifade etti.
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