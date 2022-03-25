İsveç ve Galler play-off turunda finale çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finalistler, ertelenen bir maç dışında belli oldu.

Elemelerde, dört yarı final maçı oynandı. İsveç, normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin ardından konuk ettiği Çekya'yı uzatmaların 110. dakikasında Robin Quaison'un fileleri sarsmasıyla 1-0 yenerek finalde Polonya ile eşleşti.

Galler ise ağırladığı Avusturya'yı 25. ve 51. dakikalarda Gareth Bale'in ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Avusturya'nın tek golünü, 65. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Galler, İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

Türkiye'yi 3-1'le geçen Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 1-0 yenen Kuzey Makedonya da play-off finalinde birbiriyle karşılaşacak.

Play-off'un final maçları, 29 Mart Salı günü oynanacak.