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İşte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulundu.

Spor 23.12.2022, 19:11
İşte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri

Kupada son 16'ya kalan takımların yer aldığı kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oldu:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor

Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor

HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

Büyükekşi: "Futbolumuzun en önemli markalarından biri"

Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan tüm takımları tebrik ettiğini ve son 16 eşleşmelerinde tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti.

"TFF olarak bizim için en önemli konu insan sağlığı." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçları izleyen taraftarlar, oyuncular, hakemler ve teknik ekiplerin sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Çarşamba günü yapılan Fatih Karagümrük-Uşakspor maçında rahatsızlık yaşayan 4. hakem Cansu Tiryaki'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karşılaşmayı durduran hakem Cihan Aydın'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından biri. En alttan en üst lige kadar bütün takımlar mücadele ediyor. Ayrıca alt liglerdeki oyuncular ile teknik ekiplerimiz, üst liglerdekilerle beraber önemli motivasyon sağlamış oluyor. Hedefimiz; kadınların, çocukların, gençlerin maçları beraber seyretmesi ve seyirci sayısının artması. Ziraat Türkiye Kupası bu amaca hizmet ediyor. Farklı coğrafyalarda futbolu damarlarında hisseden bir seyirci yapısına ulaşmak istiyoruz."

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Böyle bir yılda kupa ayrı bir anlam taşıyor. Bunun kulüplerimiz için çok büyük bir motivasyon olması lazım. Bir avantajı daha var; kupayı kazanan takım ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Maddi ve manevi önemli kazanımlar elde edilecek. Serüvende son 16'ya geldik. Önceki turlarda da birçok sürpriz sonuçla karşılaştık. TFF 2. Lig'den Teco Karacabey Belediyespor'u, TFF 1. Lig'den Çaykur Rizespor'u bu başarıları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca futbolseverin, fair-play ruhuyla geçecek maçların güzel anlara sahne olmasını dilediğini de aktaran Büyükekşi, "Seyircileri tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Ziraat Türkiye Kupası #son 16 turu eşleşmeleri
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