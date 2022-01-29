İşte yeni 9 numara
Dusan Vlahovic'i Juventus'a veren Fiorentina Arthur Cabral'ı renklerine bağladı.
Spor 29.01.2022, 18:03
Yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic'in ayrılığının ardından Fiorentina, yeni golcüsünü duyurdu.
Fiorentina'dan "Yeni 9 Numaramız" başlığıyla yapılan açıklamada, Basel forması giyen Arthur Cabral'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
2021/22 sezonuna Basel'de başlayan ve 2019'den bu yana İsviçre ekibinin formasını giyen Cabral, bu sezon 31 maçta 27 gol ve 8 asist kaydetti.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, transferin 16 milyon Euro'ya tamamlandığı ve sözleşmenin 4.5 yıllık olduğu ifade edildi. Fiorentina, önceki gün Dusan Vlahovic'in Juventus'a 75 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: NTVSPOR
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