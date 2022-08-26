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İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı. Temsilcimiz Başakşehir, rakibi Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Spor 26.08.2022, 01:50
İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA
#UEFA Avrupa Konferans Ligi #futbol
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