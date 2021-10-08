İşte Türkiye-Norveç maçının 11'leri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak olan Türkiye-Norveç maçı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanohe - Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt