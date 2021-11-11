İşte Türkiye'nin en değerli 10 futbolcusu...

25 yaşındaki kalecinin ardından ikinci sırada 15,9 milyon euroluk değeriyle Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic yer alırken, üçüncü sırada 15,8 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır var. En değerli ilk 10 oyuncu arasında Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan üç, Trabzonspor'dan iki, Galatasaray'dan ise bir futbolcu yer aldı.

Avrupa'nın tüm liglerinde olduğu gibi Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet varken, KPMG Football Benchmark ekibi de Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır… 19 milyon 100 bin euroluk piyasa değeri olan 25 yaşındaki kaleciyi 15 milyon 900 bin euroluk değeriyle Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic takip ediyor. Üçüncü sırada ise 15 milyon 800 bin euroluk değeriyle Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır yer alıyor.

Mesut Özil listede yok

Dördüncü sırada 13 milyon 400 bin euroluk değeriyle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, beşinci sırada ise 13 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao var. En değerli ilk 10 oyuncu arasında Fenerbahçe'den dört, Beşiktaş'tan üç, Trabzonspor'dan iki, Galatasaray'dan ise bir futbolcu yer aldı. Ayrıca listedeki 10 futbolcunun beşi (Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Ersin Destanoğlu) Türkiye doğumluyken, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil listede yer almadı.

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Oytun Önder, “Avrupa’nın birçok liginde en değerli futbolcular genellikle hücum oyuncuları oluyor. Ancak Türkiye’nin en değerlisi bir kaleci. Hatta ilk 10 arasında üç yerli kaleci bulunuyor. Uğurcan Çakır da son dönemdeki performansıyla Avrupa’nın birçok takımının radarında. Bu listede zirvede olması Uğurcan Çakır’ın potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.